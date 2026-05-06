Violenza in centro l' attacco di Fratelli d' Italia | Basta minimizzare il Comune è arrivato in ritardo

Nel centro della città si è verificato sabato sera un episodio di violenza che ha coinvolto alcuni giovani. Fratelli d'Italia ha commentato l’accaduto affermando che non si tratta di un semplice episodio di minore entità, criticando anche il ritardo del Comune nel intervenire. L’associazione politica ha richiesto misure più efficaci per prevenire simili incidenti e ha invitato le autorità a non sottovalutare quanto accaduto.

“Quella andata in scena sabato sera nel cuore di Cesena non può essere liquidata come una semplice ragazzata”. Così Marco Casali, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Cesena, interviene dopo gli episodi di violenza registrati nel centro storico.“Gruppi di giovanissimi coinvolti.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Scontri del Primo Maggio a Torino, Claudia Conte condanna la violenza davanti ad Askatasuna: "Basta minimizzare"Finita al centro dell'attenzione politica e mediatica per la relazione “che non posso negare” con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, la... Strade dissestate e cantieri, Fratelli d’Italia incalza il ComuneTarantini Time QuotidianoCantieri diffusi e condizioni del manto stradale al centro della polemica politica a Taranto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comunicato Stampa del 30 aprile 2026 - In evidenza; Insulti social a Salis, ottiene risarcimento e lo devolve a centro antiviolenza; Arrivano i reparti speciali dei carabinieri: stretta sul centro storico dopo l’escalation di violenza; Zuppi: i ragazzi al centro: La violenza si combatte con relazioni e impegno. LA FOTO. Violenza in centro a S. MARIA C.V., Piazza Mazzini come un ring: ennesima rissa sotto casa del sindaco MirraQuella che doveva essere una normale serata si è trasformata, ancora una volta, in una bagarre, alimentando il senso di insicurezza tra i residenti. Ma a preoccupare non è solo il singolo episodio, ma ... casertace.net Roma, notte di violenza in centro: donne picchiate e rapinate da banditi incappucciatiNon è più solo una questione di degrado, ma di sicurezza violata fin dentro l’uscio di casa. Domenica notte il centro storico della Capitale si è trasformato nel teatro di una caccia all'uomo dopo che ... ilmessaggero.it #Napoli- La Polizia di Stato ha dato esecuzione di custodia cautelare in carcere a un 58enne per violenza sessuale #Cronaca #Abusi #Violenza #Polizia #Esecuzione #NanoTV Leggi qui l' articolo: https://www.nanotv.it/2026/05/06/la-polizia-di-stato-ha-dato-e - facebook.com facebook “Caduta dalle scale” può nascondere altro. Dai segni sul corpo al silenzio delle vittime, come riconoscere la violenza domestica e perché parlarne è fondamentale x.com