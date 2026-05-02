Scontri del Primo Maggio a Torino Claudia Conte condanna la violenza davanti ad Askatasuna | Basta minimizzare

Durante i disordini del Primo Maggio a Torino, la giornalista e organizzatrice di eventi ha espresso condanna per la violenza davanti a Askatasuna, chiedendo di non minimizzare quanto accaduto. La discussione si è concentrata sugli scontri avvenuti in corso Regina Margherita 47, coinvolgendo gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico seguito ai momenti di tensione che hanno caratterizzato la giornata.

Finita al centro dell'attenzione politica e mediatica per la relazione “che non posso negare” con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, la giornalista e organizzatrice di eventi, Claudia Conte, entra nel merito dei fatti violenti registrati a Torino, in corso Regina Margherita 47, a.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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