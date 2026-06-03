Rissa all' Itis la replica del docente | Non ho colpito quel ragazzo mi aspettava fuori da scuola

Un docente coinvolto in una rissa avvenuta il 21 maggio fuori da un istituto scolastico a Parma ha negato di aver colpito un ragazzo. La madre di un 17enne coinvolto aveva accusato il professore, che invece ha dichiarato di essere stato aspettato dal giovane fuori dalla scuola. Il docente ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta di Parma, affermando di non aver aggredito nessuno. La vicenda è ancora oggetto di indagini.

"Non ho colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola". Dopo le accuse a un professore da parte della madre di un 17enne coinvolto nella rissa del 21 maggio scorso fuori dall'Istituto Itis di Parma, il docente replica con un'intervista a La Gazzetta di Parma. La famiglia del ragazzo sostiene. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rissa a scuola: docente prova a fermare la lite ma viene colpito da uno studenteUn docente di matematica è stato colpito da uno studente durante una rissa a scuola e ha riportato lesioni al collo.

Rissa a scuola: docente prova a sedarla ma viene colpito da uno studenteUn docente di matematica è stato colpito allo stomaco da uno studente durante una rissa in classe.

Temi più discussi: Parma, il caso dei prof aggrediti vicino alla scuola: indagati i tre studenti sospesi; Violenza davanti all'Itis: uno degli studenti ha denunciato un professore; Docenti picchiati a Parma, la madre di uno studente presenta denuncia: Il professore colpì mio figlio prima della rissa; C’è un professore a Parma. Anzi due.

Uno studente dell’Itis di #Parma accusa un professore di averlo colpito e minacciato prima della rissa del 21 maggio. La madre del 17enne ha presentato denuncia parlando di insulti razzisti, calci e provocazioni fuori dalla scuola. x.com

Rissa tra studenti e docenti, il prof sotto accusa si difende: Non ho mai colpito quel ragazzo. Denunciarlo? Io non querelo minorenniNon ho colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola. Dopo le accuse a un professore da parte della madre di un 17enne coinvolto nella rissa del 21 maggio scorso ... leggo.it

Parma, il caso dei prof aggrediti vicino alla scuola: indagati i tre studenti sospesiInchiesta per violenza e minacce. C’è un nuovo video, esposto contro i docenti. Fatti avvenuti vicino all’istituto ai danni di personale scolastico: indagine aperta d’ufficio ... corriere.it