Rissa a scuola | docente prova a sedarla ma viene colpito da uno studente

Da pordenonetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un docente di matematica è stato colpito allo stomaco da uno studente durante una rissa in classe. Dopo l'aggressione, l'insegnante ha riportato lesioni al collo ed è stato trasportato al pronto soccorso. Un altro insegnante ha cercato di intervenire per sedare la lite, ma è stato coinvolto nel confronto. Le autorità stanno indagando sull'incidente avvenuto all’interno dell’istituto scolastico.

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Lesioni al collo. è la diagnosi emersa dopo che un docente di matematica è finito al pronto soccorso dopo essere stato colpito da uno studente. Il fatto è successo venerdì 22 maggio alla scuola media Terzo Drusin dell’istituto comprensivo Pordenone Sud. Due studenti, stando alle ricostruzioni. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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