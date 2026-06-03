Un uomo di 40 anni, ex concorrente di un talent, è stato arrestato dopo una rissa al pronto soccorso di un ospedale sulla Aurelia. Era presente in ospedale a seguito di un incidente e, secondo l’accusa, avrebbe aggredito il personale sanitario e gli agenti intervenuti sul posto. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione delle autorità. La polizia sta proseguendo le indagini sull’accaduto.

Il 40enne si trovava in ospedale dopo un incidente. Secondo l’accusa avrebbe aggredito personale sanitario e agenti intervenuti. In aula la sua versione: «Sono stato immobilizzato e maltrattato» Notte di tensione all’Aurelia Hospital di Roma, dove Simone Benedetti, ex ballerino e finalista della terza edizione di Amici, è stato arrestato dopo una violenta lite scoppiata all’interno del pronto soccorso. Il 40enne si era presentato nella struttura sanitaria per alcuni controlli in seguito a un incidente, ma la situazione sarebbe degenerata quando gli è stato impedito di fumare all’interno del reparto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il divieto imposto da medici e infermieri avrebbe scatenato la reazione dell’uomo, dando origine a momenti di forte tensione culminati con l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rissa al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital, arrestato l’ex concorrente di Amici Simone Benedetti

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