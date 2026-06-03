Riscoprire Messina viaggiando in autobus torna la sfida urbana di MoveMuni

Notizia in breve

È iniziata una nuova iniziativa di mobilità sostenibile a Messina, chiamata “Riscoprire Messina viaggiando in autobus”. Si tratta di una “caccia al tesoro” urbana che invita i partecipanti a esplorare la città usando esclusivamente gli autobus. L’obiettivo è promuovere l’uso del trasporto pubblico e incentivare un modo di muoversi più sostenibile, senza l’uso di veicoli privati. L’evento si svolge con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini in un’esperienza di scoperta urbana.