A Messina arriva Guardium il nuovo sistema intelligente per la sicurezza urbana

A Messina è entrato in funzione il nuovo sistema di sicurezza urbana denominato Guardium. Il dispositivo è stato installato oggi, 17 aprile, su un’autovettura della polizia municipale presso la caserma “Di Maio”. Si tratta di una tecnologia intelligente progettata per migliorare il controllo del territorio e la gestione delle attività di sorveglianza. La presenza del sistema è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali con un comunicato stampa.

È attivo da oggi 17 aprile il nuovo dispositivo tecnologico per il controllo del territorio Guardium, installato presso la caserma “Di Maio” su un’autovettura della polizia municipale di Messina. L’avvio operativo del sistema si è svolto alla presenza del comandante del Corpo, Giovanni Giardina.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sanità e sicurezza: arriva la “videosorveglianza intelligente” in ospedaleSono circa un centinaio i casi di aggressività nei confronti del personale ospedaliero trentino registrati nel corso del 2025.