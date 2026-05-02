Messina guida la rigenerazione urbana | arrivano 33 milioni di euro

Messina si prepara a intervenire sul territorio con un piano di rigenerazione urbana che prevede investimenti per circa 39 milioni di euro. Di questi, 33 milioni sono stati destinati a specifici quartieri e villaggi della città, mentre i restanti fondi saranno distribuiti in interventi stradali e di riqualificazione. Sono stati individuati alcuni degli ambiti maggiormente interessati dai lavori, con dettagli sui finanziamenti e le aree coinvolte.

? Cosa scoprirai Quali quartieri e villaggi riceveranno i primi interventi stradali?. Come verranno ripartiti i 39 milioni di euro totali stanziati?. Chi gestirà i 4 milioni destinati alla rete provinciale comunale?. Quando inizieranno concretamente i cantieri per la nuova viabilità?.? In Breve Oltre ai 33,2 milioni regionali, 6 milioni arrivano da Cassa Depositi e Prestiti.. Il piano triennale prevede investimenti complessivi per oltre 80 milioni di euro.. 4 milioni di euro della Città Metropolitana finanzieranno la rete provinciale comunale.. Il Presidente del Consiglio Comunale Pergolizzi coordina il passaggio alla fase operativa.. Messina conquista il primo e il secondo posto nella graduatoria regionale per la rigenerazione urbana con un finanziamento complessivo di 33.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina guida la rigenerazione urbana: arrivano 33 milioni di euro Notizie correlate Rigenerazione urbana, la Regione stanzia oltre 16 milioni per due interventi a MessinaIn totale, considerando anche Palermo e Catania, sono stati erogati 50 milioni di fondi per la realizzazione di opere strategiche per la mobilità... Leggi anche: Messina conquista 33 milioni e vola prima in Sicilia: via alla maxi rigenerazione di strade e quartieri Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Messina, le direttive del Piano urbanistico tra consumo suolo zero e... Ponte; Scurria: Fiera 2.0, Messina città dei parchi e patto per il lavoro nel mio programma; Messina al bivio: elezioni, Ponte e 600 milioni per decidere il futuro della città. Oltre 33 milioni per la rigenerazione urbana. Quattro i progetti finanziatiImportante risultato per Messina sul fronte degli investimenti infrastrutturali. Con decreto del Dipartimento regionale delle Infrastrutture della Regione Siciliana è ... 98zero.com Messina prima in graduatoria per la rigenerazione urbana: oltre 33 milioni di euro per il rifacimento della rete viariaCon Decreto del Dirigente Generale n. 679 del 3 aprile 2026, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze relative alla ... strettoweb.com 13 shares | Linee guida comportamentali per il settore edile #Covid19 #CantieriSicuri | Filca CISL Messina - facebook.com facebook