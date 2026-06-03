Rino | il mito di un artista che scelse il talento contro la banca
Rino, artista noto per aver scelto il talento invece del sostegno bancario, si oppose alle istituzioni finanziarie per seguire la propria voce creativa. Rifiutò finanziamenti e supporti economici tradizionali, preferendo mantenere l’indipendenza. È anche ricordato per aver anticipato l’esistenza della loggia P2, senza basi documentali ufficiali, attraverso analisi e intuizioni personali. La sua scelta di autonomia ha segnato la sua carriera e il suo percorso artistico.
Cosa scelse di rifiutare per inseguire la propria voce?. Come riuscì a prevedere l'esistenza della loggia P2?. Quale tragico incidente segnò la fine della sua vita?. Perché la sua musica è diventata una profezia per il futuro?.? In Breve Rifiutò il posto fisso in banca offerto dal padre a Crotone.. Discografia composta da sei album tra il 1974 e il 1980.. Successo al terzo posto al Sanremo 1978 con il brano Gianna.. Conosceva i legami tra Licio Gelli e la loggia P2.. Rino, il coraggio di una voce che non si è lasciata mettere a tacere. Il 2 giugno segna il momento in cui, dopo 45 anni, il vuoto lasciato da Rino continua a pesare con la forza di una confessione inaspettata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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