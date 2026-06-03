Rino, artista noto per aver scelto il talento invece del sostegno bancario, si oppose alle istituzioni finanziarie per seguire la propria voce creativa. Rifiutò finanziamenti e supporti economici tradizionali, preferendo mantenere l’indipendenza. È anche ricordato per aver anticipato l’esistenza della loggia P2, senza basi documentali ufficiali, attraverso analisi e intuizioni personali. La sua scelta di autonomia ha segnato la sua carriera e il suo percorso artistico.

Cosa scelse di rifiutare per inseguire la propria voce?. Come riuscì a prevedere l'esistenza della loggia P2?. Quale tragico incidente segnò la fine della sua vita?. Perché la sua musica è diventata una profezia per il futuro?.? In Breve Rifiutò il posto fisso in banca offerto dal padre a Crotone.. Discografia composta da sei album tra il 1974 e il 1980.. Successo al terzo posto al Sanremo 1978 con il brano Gianna.. Conosceva i legami tra Licio Gelli e la loggia P2.. Rino, il coraggio di una voce che non si è lasciata mettere a tacere. Il 2 giugno segna il momento in cui, dopo 45 anni, il vuoto lasciato da Rino continua a pesare con la forza di una confessione inaspettata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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