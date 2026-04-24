Inveruno apre le porte alla mostra Le città polipendole, dedicata al ventennale di Daniele Oppi. L’artista è conosciuto per aver raffigurato il mito del Boom economico attraverso le sue opere. La mostra presenta una selezione di lavori realizzati nel corso degli anni, offrendo una panoramica sulla sua evoluzione artistica. L’esposizione rimarrà aperta fino a fine mese, invitando il pubblico a scoprire il suo percorso creativo.

? Cosa sapere Inveruno ospita la mostra Le città polipendole per celebrare il ventennale di Daniele Oppi.. Le 15 tele ripercorrono la carriera del creativo milanese tra pubblicità e impegno sociale.. A Inveruno, la Sala Virga della biblioteca comunale ospita il progetto espositivo Le città polipendole per celebrare il ventennale dalla scomparsa di Daniele Oppi, figura che ha segnato la comunicazione e l’arte milanese tra gli anni del boom e le tensioni degli anni di piombo. Il percorso espositivo, inserito nel ciclo Dentro Inverart, non si presenta come una mostra tradizionale, ma come un atto di restituzione collettiva. Attraverso il prestito di opere provenienti da collezioni private dell’Alto Milanese, la comunità riscopre il legame tra l’artista e il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Daniele Oppi: l’artista che ha disegnato il mito del Boom economico

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