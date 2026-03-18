Gasperini | Il rosso a Wesley? A volte se ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo
L’allenatore della squadra giallorossa ha commentato il cartellino rosso mostrato a Wesley, affermando che a volte, quando ci si sente presi in giro, bisogna reagire con una faccia sorpresa. Alla vigilia della partita di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, ha ripreso il discorso sull’interpretazione degli arbitri e sui provvedimenti disciplinari.
Una sfida spartiacque, stavolta lo ammette anche Gian Piero Gasperini. Domani sera all’Olimpico, nel derby italiano contro il Bologna, la Roma si gioca l’accesso ai quarti di Europa League ma anche un altro ingresso che porta alla zona Champions. Il tecnico - che non ha digerito la spiegazione dell’Aia sull’espulsione di Wesley a Como - non nasconde l’importanza della gara: “Questa è una partita da dentro o fuori, sappiamo che è una gara che ti dà la possibilità di giocarne almeno altre due. Spartiacque non mi piace magari come termine, ma rende l'importanza della gara. Sei dentro una manifestazione dove puoi continuare e andare avanti, più importante di una partita di campionato sicuramente”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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