Gasperini | Il rosso a Wesley? A volte se ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo

L’allenatore della squadra giallorossa ha commentato il cartellino rosso mostrato a Wesley, affermando che a volte, quando ci si sente presi in giro, bisogna reagire con una faccia sorpresa. Alla vigilia della partita di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Bologna, ha ripreso il discorso sull’interpretazione degli arbitri e sui provvedimenti disciplinari.