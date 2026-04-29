Cosa fare quando uno studente ci manca di rispetto? Gagliano | Ti sfidano per vedere se resti 4 consigli per non perdere il controllo

In molte scuole, gli insegnanti si trovano ad affrontare studenti che manifestano comportamenti irrispettosi e difficoltà nel gestire le emozioni. Questi atteggiamenti comprendono toni e modi inappropriati rivolti sia ai docenti che ai compagni, mettendo alla prova la capacità degli insegnanti di mantenere il controllo. La situazione richiede strategie per rispondere efficacemente e gestire situazioni di conflitto senza compromessi.

Sempre più spesso i docenti devono confrontarsi con alunni che perdono il controllo, che non sanno gestire le proprie emozioni, che usano toni e modi non appropriati nei confronti dell’insegnante e dei compagni, mancandogli di rispetto. Cosa fare in questi casi? Il docente come deve comportarsi? Enrico Galiano sposta il focus dalla punizione autoritaria alla gestione autorevole, suggerendo un percorso in quattro step che trasforma lo scontro in un’occasione educativa, pur consapevole di quanto sia difficile "tenere a bada l’Incredibile Hulk" che ogni insegnante sente dentro di fronte a una provocazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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