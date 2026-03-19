Montevarchi Domani al via Progetto Donna | incontri dedicati al benessere psico-fisico femminile

A Montevarchi domani comincerà “Progetto Donna”, un ciclo di incontri rivolti al benessere psico-fisico delle donne. L’iniziativa è promossa da alcune professioniste e si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La serie di incontri intende offrire spazi dedicati alla cura del corpo e della mente femminile. La prima sessione si terrà nel centro cittadino.

Arezzo, 19 marzo 2026 – A Montevarchi prende il via “Progetto Donna”, l’iniziativa dedicata al benessere psico-fisico femminile promossa da alcune professioniste con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il primo appuntamento è in programma domani, venerdì 20 marzo alle ore 17.30, nella sala del Palazzo del Podestà, segnando l’avvio ufficiale di un percorso di ascolto e confronto rivolto alle donne. L’incontro inaugurale avrà un carattere conoscitivo e rappresenterà un primo momento di dialogo aperto tra le partecipanti e le professioniste coinvolte, con l’obiettivo di raccogliere esigenze, domande e spunti utili per costruire i successivi appuntamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi. Domani al via “Progetto Donna: incontri dedicati al benessere psico-fisico femminile Articoli correlati Nasce “Progetto Donna”: uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donneArezzo, 12 marzo 2026 – Nasce “Progetto Donna”: uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donne. A Montevarchi uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donneSi chiama “Progetto Donna” l’iniziativa promossa da alcune professioniste che, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Montevarchi,... Altri aggiornamenti su Progetto Donna Temi più discussi: Montevarchi, al via Progetto Donna: uno spazio di confronto sul benessere femminile; Nasce Progetto Donna: uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donne; Nasce Progetto Donna. I temi da affrontare; Montevarchi, modifiche alla viabilità per prove di carico sulla terrazza del loggiato di piazza V. Veneto. Nasce Progetto Donna. I temi da affrontareIl piano voluto dal Comune offre incontri su alimentazione, estetica e yoga per le sfide fisiche e psicologiche. lanazione.it Nasce Progetto Donna: uno spazio di ascolto dedicato al benessere psico-fisico delle donneIl primo incontro si terrà venerdì 20 marzo alle 17.30 in Palazzo del Podestà a Montevarchi ... msn.com Regione Liguria continua a investire con convinzione nella prevenzione. Con il progetto “Donna in Salute – Open Week-end 2026”, promosso dalla Regione, 270 donne hanno potuto effettuare nella prima giornata visite senologiche gratuite presso la Clinica - facebook.com facebook Dopo la nascita del progetto "Donna in Salute - Open Week-end 2026", prende il via anche un'iniziativa dedicata alla prevenzione maschile. #Salute #SaluteOk #TopNewsItalpress x.com