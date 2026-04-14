Cilento | al via Essere Genitori di Adolescenti il ciclo di incontri dedicato al sostegno delle famiglie
La Fondazione Matteo e Claudina de Stefano rinnova il suo impegno sul territorio attraverso lo Sportello d’Ascolto di Agropoli, per la terza edizione di “Essere Genitori di Adolescenti”, il ciclo di incontri dedicato al sostegno delle famiglie. Con il patrocinio della Provincia di Salerno e dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Firenze, al via il nuovo ciclo di incontri dedicato ai 100 anni della FiorentinaFirenze, 2 febbraio 2026 – Sta per partire un nuovo ciclo di incontri dedicati alla Fiorentina, nell'anno del centenario della fondazione del club.
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