Rimini traina le ferrovie nel ponte del 2 giugno boom di viaggiatori | 530 mila passeggeri sui regionali

Durante il ponte del 2 giugno, i treni regionali in Emilia-Romagna hanno trasportato oltre 530 mila passeggeri, con un aumento rispetto ai giorni normali. La stazione di Rimini ha registrato un flusso particolarmente elevato di viaggiatori, contribuendo a questo dato complessivo. I servizi ferroviari hanno visto un incremento di utilizzo, in particolare nelle tratte che collegano località turistiche e città principali. I numeri rappresentano una crescita rispetto alle stesse date dell’anno precedente.

Il ponte del 2 giugno si è chiuso con numeri positivi per il trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna: sono state infatti oltre 530 mila le persone che hanno utilizzato i treni regionali di Trenitalia Tper per i propri spostamenti.I flussi principali si sono concentrati verso la Riviera. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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