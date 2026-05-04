Ponte del 1° maggio boom di passeggeri sui regionali | Parma al centro dei collegamenti lungo la via Emilia

Durante il ponte del 1° maggio, i treni regionali nella regione hanno registrato un afflusso record di passeggeri, con più di 500mila persone che hanno utilizzato i collegamenti lungo la via Emilia. In particolare, la stazione di Parma si è confermata come uno dei punti di maggiore movimento, evidenziando un aumento rispetto ai periodi ordinari. I dati indicano un incremento significativo rispetto alle settimane precedenti, confermando la forte attività di viaggio in questa occasione.

È stata una vera e propria ondata di viaggiatori quella che ha attraversato l’Emilia-Romagna durante il ponte del 1° maggio, con oltre 500mila passeggeri saliti a bordo dei treni regionali. Un dato in crescita dell’8% rispetto allo scorso anno, che ha visto Parma protagonista lungo la direttrice.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Ponte del 1° maggio: 6,5 milioni di passeggeri pronti sui binari? Cosa sapere 6,5 milioni di passeggeri previsti sulle reti ferroviarie tra il 30 aprile e il 4 maggio. Ponte del Primo Maggio da record sui treni: oltre 535mila passeggeri in viaggio verso la RivieraOltre 535 mila persone hanno scelto i treni di Trenitalia Tper per spostarsi durante il ponte dell'1 maggio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primo Maggio, boom di prenotazioni last minute: le mete più gettonate; Per il ponte del 1° maggio 2026 sono 7,4 milioni gli italiani pronti a partire, soprattutto verso il mare; Ponte del Primo maggio, oltre 7 milioni in viaggio, Italia la meta preferita; Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano. Ponte del 1° Maggio in Toscana: guida agli eventiLa primavera toscana del 2026 è una vera epifania del lavoro creativo, un concetto che in questa terra si declina da secoli tra la sapienza delle mani e l’ardire dell’intelletto. Per questo ponte del ... nove.firenze.it Bivacchi in centro, campanellari, artisti di strada abusivi: super lavoro dei vigili nel ponte del primo maggioSuper lavoro della polizia locale di Verona nel ponte del primo maggio: controlli in centro, centinaia di persone identificate. veronaoggi.it Afflusso massiccio di visitatori nel ponte del Primo Maggio e scattano i controlli dei Carabinieri della compagnia di Ischia, impegnati su tutto il territorio per monitorare i flussi turistici e contrastare il fenomeno delle fittanze abusive. Nel corso delle operazioni so - facebook.com facebook Disperso da un mese dopo il crollo del ponte sul Trigno. La madre e il fratello: «Tiratelo via dalle macerie, è ingiusto» x.com