Rimini | stipendi ai minimi in regione e allarme working poor

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Rimini, i lavoratori guadagnano in media 18.350 euro all’anno, tra i più bassi della regione. Nonostante il boom turistico, molti residenti faticano a coprire le spese quotidiane. La situazione ha portato a un aumento dei working poor, con salari che non bastano a garantire una vita dignitosa. La discrepanza tra ricchezza generata dal settore turistico e le condizioni dei lavoratori è evidente.

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Come può un lavoratore vivere dignitosamente con 18.350 euro annui?. Perché il boom turistico non si traduce in benessere per i residenti?. Quali settori stanno trascinando la provincia verso la crisi economica?. Come influisce la precarietà salariale sul crollo delle nascite locali?.? In Breve Retribuzione media privata 18.350 euro contro i 26.000 della media regionale.. Stipendi cresciuti del 24% tra il 2008 e il 2024 contro inflazione al 35%.. Solo il 20,3% delle donne gode di occupazione stabile e continua.. Popolazione over 75 aumentata del 54% e nascite calate del 48% dal 2010.. La provincia di Rimini registra la retribuzione media più bassa dell’Emilia-Romagna con 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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