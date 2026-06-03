A Rimini, i lavoratori guadagnano in media 18.350 euro all’anno, tra i più bassi della regione. Nonostante il boom turistico, molti residenti faticano a coprire le spese quotidiane. La situazione ha portato a un aumento dei working poor, con salari che non bastano a garantire una vita dignitosa. La discrepanza tra ricchezza generata dal settore turistico e le condizioni dei lavoratori è evidente.

Come può un lavoratore vivere dignitosamente con 18.350 euro annui?. Perché il boom turistico non si traduce in benessere per i residenti?. Quali settori stanno trascinando la provincia verso la crisi economica?. Come influisce la precarietà salariale sul crollo delle nascite locali?.? In Breve Retribuzione media privata 18.350 euro contro i 26.000 della media regionale.. Stipendi cresciuti del 24% tra il 2008 e il 2024 contro inflazione al 35%.. Solo il 20,3% delle donne gode di occupazione stabile e continua.. Popolazione over 75 aumentata del 54% e nascite calate del 48% dal 2010.. La provincia di Rimini registra la retribuzione media più bassa dell’Emilia-Romagna con 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

© Ameve.eu - Rimini: stipendi ai minimi in regione e allarme working poor

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rapporto Cgil, Rimini sempre più anziana e povera: crollano le nascite, stipendi ultimi in regioneIl 14° rapporto di Ires Emilia-Romagna evidenzia un aumento della popolazione anziana e una diminuzione delle nascite a Rimini.

Scorte di petrolio ai minimi: allarme per la sicurezza alimentareLe scorte di petrolio sono arrivate ai livelli più bassi degli ultimi anni, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sui...

Argomenti più discussi: Rapporto Cgil, Rimini sempre più anziana e povera: crollano le nascite, stipendi ultimi in regione; Rimini, boom di lavoratori poveri: stipendi bassi, affitti fuori controllo e famiglie sempre più fragili.

Stipendi sempre più bassi. Rimini è il fanalino di codaÈ una provincia che invecchia sempre di più, dove nascono sempre meno bambini, gli stipendi restano tra i più ... msn.com

Rapporto Cgil, Rimini sempre più anziana e povera: crollano le nascite, stipendi ultimi in regioneAumentano occupazione e turismo, ma crescono anche fragilità sociali, povertà lavorativa e invecchiamento della popolazione: è la fotografia tracciata dal nuovo report Ires-Cgil su Rimini ... riminitoday.it