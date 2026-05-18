Scorte di petrolio ai minimi | allarme per la sicurezza alimentare

Le scorte di petrolio sono arrivate ai livelli più bassi degli ultimi anni, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sui approvvigionamenti energetici. La diminuzione delle riserve potrebbe portare a un aumento dei costi di produzione e di trasporto nel settore alimentare, influenzando i prezzi dei generi di prima necessità. In alcune regioni asiatiche, la scarsità di GPL sta già creando difficoltà nelle attività quotidiane e nella conservazione dei cibi. Questi eventi si verificano in un momento di crisi globale delle forniture di energia.

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