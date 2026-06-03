Una bambina di 11 anni è morta in una Spa a Rimini. La madre ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio, che ha risposto dicendo che l’amore supera l’abisso e che ora serve una legge. La notizia ha suscitato attenzione sulle procedure di sicurezza nelle strutture termali. La ragazza era in cura con la madre, senza segnalare incidenti prima della tragedia.

La presidente Meloni risponde alla lettera della madre di Matteo Bradimarti, morto in una Spa a Rimini: "Occorre accelerare l'approvazione della legge sulla sicurezza delle psicine" La donna aveva chiesto unintervento legislativo urgente per aumentare la sicurezza delle strutture acquatiche e prevenire nuove tragedie. Nella sua risposta, Meloni ha espresso vicinanza alla famiglia e ricordato il dolore per la perdita del bambino: “Perdere un figlio è un dolore talmente grande che non esiste al mondo un modo per descriverlo“, ha scritto la premier, rivolgendo un pensiero ai genitori e ai familiari del piccolo Matteo. Meloni ha inoltre ricordato la scelta della famiglia didonare gli organi del figlio, definendola una testimonianza di grandegenerositàin un momento di sofferenza estrema. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Rimini, 11 enne morto alla Spa, Meloni alla madre: ‘L’amore è più forte dell’abisso, ora serve una legge’

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