Durante la Domenica delle Palme, l’arcivescovo di Firenze ha pronunciato un monito incentrato sulla responsabilità collettiva, sottolineando la necessità di rispettare i diritti e condannando la logica del “più forte”. L’intervento si è svolto durante l’omelia nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, giorno che apre la Settimana Santa. La riflessione ha collegato tematiche di fede con questioni di attualità.

Un richiamo forte alla responsabilità collettiva, che intreccia fede e attualità, quello pronunciato ieri dall’ arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, durante l’omelia della Domenica delle Palme in Santa Maria del Fiore, giorno che segna l’inizio della Settimana Santa. Parole che partono dalla liturgia ma si allargano fino a comprendere le tensioni globali, segnate – come ha sottolineato – da violenze, guerre e derive del potere. "Accogliamo in noi i sentimenti provocati dalle azioni liturgiche e dall’ascolto prolungato della parola di Dio", ha esordito Gambelli, evidenziando come la giornata sia attraversata da emozioni "non univoche, ma contrastanti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il monito dell’arcivescovo Gambelli, richiamo ai diritti: "No alla legge del più forte"

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