Rigenerazione della Civita | firmato accordo per parcheggi ai residenti nel porto e corsie agevolate dei bus
Il comune di Catania ha siglato un accordo operativo con la giunta comunale per la riqualificazione della Civita. L’accordo prevede la creazione di parcheggi riservati ai residenti nel porto e corsie preferenziali per i mezzi pubblici. I lavori di rigenerazione urbana sono stati promossi dall’amministrazione attraverso la direzione urbanistica e gestione del territorio.
A fronte dei lavori di rigenerazione e ricucitura urbana del quartiere Civita, promossi e progettati dall’Amministrazione comunale attraverso la direzione urbanistica e gestione del territorio, la giunta guidata dal sindaco Enrico Trantino ha adottato un accordo operativo tra il comune di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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