Rigenerazione della Civita | firmato accordo per parcheggi ai residenti nel porto e corsie agevolate dei bus

Notizia in breve

Il comune di Catania ha siglato un accordo operativo con la giunta comunale per la riqualificazione della Civita. L’accordo prevede la creazione di parcheggi riservati ai residenti nel porto e corsie preferenziali per i mezzi pubblici. I lavori di rigenerazione urbana sono stati promossi dall’amministrazione attraverso la direzione urbanistica e gestione del territorio.