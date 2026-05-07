Cosa vogliono fare i candidati sindaco contro l' aumento dei furti? | le domande dei residenti di Civita Castellana

Un gruppo di residenti del quartiere La Penna ha rivolto alcune domande ai candidati sindaco riguardo all'aumento dei furti domestici e della microcriminalità. La richiesta nasce dalla preoccupazione diffusa tra i cittadini, che desiderano conoscere le proposte e le strategie delle diverse forze politiche per affrontare questi problemi ormai presenti nel quartiere. Le domande sono state consegnate ufficialmente ai candidati in vista delle prossime consultazioni elettorali.

Gentili candidati,siamo un gruppo di cittadini del quartiere La Penna e desideriamo sottoporvi alcune domande su un tema molto sentito: l’aumento dei furti domestici e della microcriminalità. Negli ultimi anni abbiamo osservato un forte impegno del Comune nel garantire sicurezza durante eventi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate "Cosa vogliono fare i candidati sindaco contro l'aumento di furti?": le domande dei residenti di Civita CastellanaGentili candidati,siamo un gruppo di cittadini del quartiere La Penna e desideriamo sottoporvi alcune domande su un tema molto sentito: l’aumento dei... Civita Castellana, elezioni amministrative 2026: tutte le liste e i nomi dei candidatiElezioni amministrative 2026, i candidati sindaco a Civita Castellana sono cinque: il primo cittadino uscente Luca Giampieri, Danilo Corazza, Franco... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 'A Civita Castellana serve un segnale forte di rottura con il passato'; Civita Castellana, la Coalizione Sangallo: Puntiamo su ascolto, serietà e concretezza; Rebus alleanze in Provincia, Civita Castellana agita le elezioni a palazzo Gentili; Dalle frazioni rilancio concreto per Civita Castellana. Dalla serie B alla A, il comune di Civita Castellana celebra il traguardo dei Lions Alto Lazio Squadra e staff premiati dall’amministrazione dopo la loro “Cavalcata trionfale”. Celebrati impegno, giovani e valori del club https://www.viterbonews24.it/news/dalla-se - facebook.com facebook