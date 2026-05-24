Parcheggi dei residenti Guardium è pronto | controlli e multe in tempo reale con l' AI VIDEO

A giugno entrerà in funzione G.U.A.R.D.I.U.M., un sistema di controllo dei parcheggi dei residenti basato sull'intelligenza artificiale. Dopo un periodo di sperimentazione, il sistema sarà installato su quattro veicoli della polizia municipale. Permetterà di effettuare controlli e multe in tempo reale, monitorando le aree riservate ai residenti. Il nuovo strumento mira a verificare la validità dei permessi e a garantire il rispetto delle zone riservate.

A giugno sarà operativo G.U.A.R.D.I.U.M.. Un nuovo strumento che, dopo una lunga sperimentazione, entrerà in dotazione su quattro vetture della polizia municipale. A cosa serve il nuovo strumento? Per individuare e sanzionare doppie file, auto con ruote sul marciapiede e per effettuare verifiche. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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