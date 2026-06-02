La partita tra Brescia e Ascoli è stata rinviata a causa di un nubifragio. La gara, sospesa sull’1-1, riprenderà alle 19 con gli ultimi 29 minuti da disputare. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, dopo che il maltempo ha causato forti piogge e condizioni di campo impraticabili. La partita si era interrotta nel secondo tempo, con il punteggio invariato. Non sono stati segnalati danni o incidenti legati al temporale.

Brescia, 2 giugno 2026 – Tanto tuonò che piovve. Union Brescia e Ascoli saranno costrette a terminare la gara stasera con gli ultimi 29’ di passione da disputare a partire dalle 19 esatte. Alla fine si ripartirà dall’1-1 fatto registrare al 16’ del secondo tempo, quando non è stato proprio più possibile proseguire. Eppure il primo tempo le cose sembravano andare tutto sommato bene nonostante una pioggia costante, ma non eccessivamente abbondante. All’intervallo ecco un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Sul Rigamonti è tornata a buttarla giù di santa ragione fin quando le due squadre in campo non sono più riuscite ad effettuare neanche un passaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Brescia-Ascoli rinviata: arriva il nubifragio sull’1-1

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