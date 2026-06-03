Un comitato ha espresso preoccupazione riguardo alla riforma NDIS, che prevede tagli del 50% sulla partecipazione sociale dei disabili. Si teme che queste riduzioni possano limitare l'accesso ai servizi e alle attività quotidiane. La riforma modifica anche le modalità di controllo sui budget individuali, lasciando il potere decisionale in mano a enti diversi da quelli previsti in precedenza.

Come influenzeranno i tagli del 50% sulla partecipazione sociale dei disabili?. Chi deterrà il potere decisionale sui budget individuali dopo la riforma?. Perché l'automazione delle decisioni amministrative richiama il caso Robodebt?. Quali rischi concreti corrono i residenti delle zone remote del Northern Territory?.? In Breve Obiettivo riduzione partecipanti da 770.000 a 600.000 entro il 2030 per risparmiare 50 miliardi.. Il Ministro Mark Butler potrebbe tagliare i budget per la partecipazione sociale fino al 50%.. Rosemary Kayess denuncia rischi per dignità e autonomia secondo l'Australian Human Rights Commission.. Commissione del Senato presenterà raccomandazioni a metà giugno dopo tre audizioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma NDIS: il comitato avverte possibili danni ai disabili

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