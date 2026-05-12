È stato annunciato un piano da 36 miliardi di dollari per modificare il sistema di assistenza, con l’obiettivo di contenere le spese. La riforma prevede l’introduzione di un nuovo metodo di valutazione che potrebbe cambiare il modo in cui le persone accedono ai benefici. Restano da chiarire molte domande, tra cui come questa revisione influenzerà gli utenti e quali saranno le implicazioni per i circa 300 beneficiari coinvolti.

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo strumento di valutazione l'accesso ai benefici?. Chi saranno i 300.000 beneficiari esclusi dal sistema entro il 2030?. Perché il governo ha deciso di tagliare il personale dell'agenzia NDIA?. Quali programmi sostituiranno il sostegno per chi perderà l'idoneità NDIS?.? In Breve Riduzione organico NDIA di 669 unità e 200 nuovi assunti per la Commissione qualità.. Nuovo strumento di valutazione standardizzato in vigore dal 1° gennaio 2028.. Programma Thriving Kids per bambini sotto i nove anni operativo entro gennaio 2028.. 3 miliardi di dollari per transizione 300.000 utenti esclusi tra governo e stati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma NDIS: piano da 36 miliardi per frenare i costi del sistema

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Australia: piano segreto per frenare i 52 miliardi del NDISIl governo australiano ha attivato una task force dedicata alla sostenibilità del National Disability Insurance Scheme (NDIS) per individuare tagli...

Tagli NDIS: il piano di Chalmers per frenare i costi fuori controlloIl tesoriere Jim Chalmers ha lanciato un segnale che sta facendo tremare le amministrazioni statali: i tagli alla spesa per il sistema NDIS saranno...