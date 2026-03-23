Comitato Sì Riforma | Rispettiamo il risultato nostro lavoro non è stato vano

Concluso lo spoglio anche nel comune di Monterchi. Nelle due sezioni si è imposto il “Si” con il 59,50 per cento. A votare no sono stati il 40,50 per cento degli aventi diritto. "Come democratici - si legge in una nota - accogliamo questo risultato con il massimo rispetto, consapevoli che il voto popolare sia il cuore pulsante della nostra Repubblica. Con estrema convinzione, riteniamo comunque che il nostro lavoro non sia stato vano. In questi mesi abbiamo sollevato un velo su questioni che per troppo tempo sono rimaste confinate nelle aule tecniche, portandole finalmente nelle piazze, nelle case e nel dibattito pubblico. Abbiamo dato voce all’esigenza di una giustizia più moderna e di un processo governato in modo che il giudice sia e appaia "terzo" e imparziale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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