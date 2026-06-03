Rifiuti speciali abbandonati in un suolo agricolo | denunciato il proprietario

Il proprietario di un terreno agricolo è stato denunciato e il terreno sequestrato dai carabinieri del Nucleo Forestale di Capaccio Paestum e dalle Guardie Ambientali. L'intervento è stato effettuato in località Tavernanova, nel comune di Eboli, dopo aver trovato rifiuti speciali abbandonati sul suolo.

I carabinieri del Nucleo Forestale di Capaccio Paestum insieme alle Guardie Ambientali hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria il proprietario di un fondo agricolo ed al sequestro dello stesso in località Tavernanova del comune di Eboli. Nel corso di un controllo sono stati individuati circa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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