Rifiuti speciali abbandonati in un’officina di Garbagnate Milanese | 16.500 euro di multa al proprietario

Nella giornata del 15 aprile 2026, la polizia locale di Garbagnate Milanese ha effettuato un intervento in un’officina, dove sono stati trovati rifiuti speciali abbandonati senza autorizzazioni. Sono stati sequestrati diversi rifiuti e contestata una sanzione di 16.500 euro al proprietario dell’attività. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo contro lo smaltimento illecito di materiali pericolosi.

Garbagnate Milanese (Milano), 15 aprile 2026 – Blitz della polizia locale di Garbagnate Milanese in un’officina, scoperto un deposito incontrollato di rifiuti speciali: scatta una maxi multa da 16.500 euro. È successo martedì pomeriggio, nell'ambito di una serie di controlli da parte della polizia giudiziaria, gli agenti hanno scoperto nel cortile di un'officina di meccatronica una catasta di rifuti per un volume di 50 metri quadrati. In particolare sono stati rinvenuti in stato di abbandono scooter e furgoni dismessi, circa 70 pneumatici accumulati in modo disordinato, olii esausti, numerosi ricambi e scarti di plastica, diverse parti di veicoli, imballaggi, un microonde.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rifiuti speciali abbandonati in un’officina di Garbagnate Milanese: 16.500 euro di multa al proprietario Notizie correlate Garbagnate, blitz della Polizia locale nell’autofficina: rifiuti speciali in cortile e multa da 16.500 euroCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Rifiuti abbandonati in un bosco a Vetralla, denunciato: rischia fino a 18mila euro di multaI carabinieri forestali hanno trovato in località Ponte del Crognolo sette sacchi con plastica, carta, indumenti e rifiuti domestici Rifiuti... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Polizia Locale: resoconto attività 2025; Rifiuti speciali accatastati nel cortile dell’officina: multa da 16mila e 500 euro; Quasi cento cittadini all'ex ospedale di Garbagnate per la Giornata del Verde. Rinvenuta anche una bomba a mano; Giornata del Verde Pulito a Garbagnate: ordigno trovato nella pineta dell’ex sanatorio. Rifiuti accatastati nel cortile di un’officina di Garbagnate Milanese, multa da 16.500 euroL'operazione effettuata dalla Polizia giudiziaria del comando di Garbagnate. Tra i materiali rinvenuti pneumatici, oli esausti e veicoli dismessi lasciati senza criterio in un cortile di cinquanta met ... varesenews.it Garbagnate, blitz della Polizia locale nell’autofficina: rifiuti speciali in cortile e multa da 16.500 euroGarbagnate, blitz della Polizia locale nell'officina meccanica trovati rifiuti speciali, scatta la maxi multa. Un’operazione di controllo mirata, condotta ... ilnotiziario.net La Pagina di Garbagnate Milanese - facebook.com facebook