Un mese fa, i carabinieri del Nucleo forestale di Latina hanno sequestrato un terreno in via Capraia a seguito del ritrovamento di rifiuti speciali abbandonati. Il titolare di un’impresa è stato denunciato per aver lasciato i rifiuti sul sito senza autorizzazioni. L’area è stata sottoposta a sequestro, e le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità.

Un mese fa i carabinieri del Nucleo forestale di Latina hanno sequestrato un terreno in via Capraia, dove erano stati abbandonati rifiuti speciali. Un'area di circa 250 metri quadri, in cui erano stati depositati rifiuti, prevalentemente non pericolosi, per circa 20 metri cubi. Fra i vari oggetti abbandonati c'erano cartoni da imballaggio, tutti con la stessa denominazione di una ditta di Cisterna. Così gli accertamenti sono andati avanti e i forestali sono riusciti ora ad accertare la provenienza dei rifiuti, da ricondurre a lavori di ristrutturazione e rifacimento di un impianto elettrico. Un'ispezione all'interno di un esercizio commerciale del comune di Cisterna ha verificato la presenza di altri cartoni da imballaggio identici a quelli rinvenuti sul sito di via Capraia, a Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Rifiuti speciali abbandonati su un terreno in via Capraia: denunciato il titolare di un'impresa

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