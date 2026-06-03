Rifiuti abbandonati la sindaca Russo | Telecamere e sanzioni non bastano senza il senso civico VIDEO

Da chietitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sindaca ha dichiarato che l’installazione di telecamere e l’applicazione di sanzioni non sono sufficienti per fermare l’abbandono dei rifiuti senza un maggiore senso civico tra i cittadini. È stata avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare i residenti a rispettare l’ambiente urbano. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e promuovere comportamenti più responsabili nella gestione dei rifiuti.

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Una nuova campagna di sensibilizzazione per contrastare l'abbandono dei rifiuti e richiamare i cittadini al rispetto della città. A lanciarla è l'amministrazione comunale di Francavilla al Mare, che torna a puntare i riflettori su un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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