Rifiuti abbandonati la sindaca Russo | Telecamere e sanzioni non bastano senza il senso civico VIDEO

Notizia in breve

La sindaca ha dichiarato che l’installazione di telecamere e l’applicazione di sanzioni non sono sufficienti per fermare l’abbandono dei rifiuti senza un maggiore senso civico tra i cittadini. È stata avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare i residenti a rispettare l’ambiente urbano. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e promuovere comportamenti più responsabili nella gestione dei rifiuti.