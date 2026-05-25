Rifiuti abbandonati a Zola Predosa | incastrata dalle telecamere
Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una persona che smaltiva più volte sacchi di rifiuti in un'area periferica di Zola Predosa. Le immagini sono state confrontate con le segnalazioni dei cittadini, che avevano segnalato l’abbandono di immondizia nella stessa zona. Le forze dell’ordine stanno analizzando le registrazioni e le testimonianze per identificare l’autrice degli atti. Nessuna altra informazione sulla persona coinvolta è stata resa nota.
Beccata dalle telecamere e dalle segnalazioni dei cittadini mentre abbandonava ripetutamente sacchi di immondizia in una zona periferica di Zola Predosa. Una donna italiana è stata individuata e denunciata all'autorità giudiziaria dagli agenti della Polizia locale della Città metropolitana di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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