Rifiuti abbandonati a Zola Predosa | incastrata dalle telecamere

Notizia in breve

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una persona che smaltiva più volte sacchi di rifiuti in un'area periferica di Zola Predosa. Le immagini sono state confrontate con le segnalazioni dei cittadini, che avevano segnalato l’abbandono di immondizia nella stessa zona. Le forze dell’ordine stanno analizzando le registrazioni e le testimonianze per identificare l’autrice degli atti. Nessuna altra informazione sulla persona coinvolta è stata resa nota.