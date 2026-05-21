Bari 2.800 rifiuti abbandonati | le nuove telecamere beccano i colpevoli

A Bari sono stati scoperti circa 2.800 rifiuti lasciati in strada, con le telecamere di sorveglianza che hanno registrato e identificato i veicoli coinvolti. Le nuove telecamere sono dotate di tecnologia in grado di leggere le targhe automobilistiche, permettendo di associare i veicoli ai responsabili degli abbandoni. Le immagini sono state raccolte in diverse fasce orarie, offrendo dati sui momenti in cui si verificano più spesso queste azioni. Le autorità stanno analizzando le registrazioni per individuare i trasgressori.

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? Domande chiave Quali sono le fasce orarie in cui avvengono più abbandoni?. Come riescono le nuove telecamere a identificare le targhe dei veicoli?. Dove vengono posizionate le postazioni mobili per intercettare i colpevoli?. Perché la domenica è il giorno con più violazioni a Bari?.? In Breve 1.803 abbandoni manuali e 838 targhe identificate tra settembre 2025 e aprile 2026.. Picchi di illegalità registrati tra le 18 e le 19 e durante la domenica.. 60 telecamere Multivideo Trappola distribuite su 16 siti critici con 11 postazioni mobili.. Vito Leccese punta su presidi itineranti fino ad agosto per contrastare l'emergenza.. Oltre 2.800 conferimenti illeciti di rifiuti sono stati individuati a Bari grazie al nuovo sistema di videosorveglianza attivo da agosto scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, 2.800 rifiuti abbandonati: le nuove telecamere beccano i colpevoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video the godmother of a secret organization became my wife! shes turning a playboy into a king. Sullo stesso argomento Cassino, le telecamere beccano gli incivili: sanzioni per i rifiutiLe pattuglie della Polizia Locale e gli ispettori ambientali hanno intercettato diversi soggetti responsabili di scarichi illegali di rifiuti a... Leggi anche: Perugia, guerra ai rifiuti abbandonati: 379 multe e nuove telecamere nelle ecoisole Bari, boom di sanzioni contro l’abbandono dei rifiuti: oltre 2.800 illeciti nei primi otto mesi con il nuovo sistema di videosorveglianza Multivideo TrappolaBARI - La ripartizione Tutela Igiene e Ambiente e la Polizia locale rendono noto il report dei primi otto mesi di attività del nuovo sistema di videosorveglianza di ultima generazione dedicato al cont ... giornaledipuglia.com 12 abbandoni illeciti di rifiuti al giorno, 2800 in otto mesiI bilancio dell'attività fatta finora dal sistema di videosorveglianza del Comune. Il picco tra le ore 18 e le 19, la giornata peggiore è la domenica ... rainews.it