Durante la partita a Roland Garros, il tennista ha accusato un malessere improvviso che lo ha costretto a interrompere il gioco. Dopo aver ricevuto assistenza medica sul campo, è stato accompagnato negli spogliatoi per ulteriori cure. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause del malessere, né sulla durata dell’intervento medico. La sua condizione è stata monitorata durante il rientro in campo.

? Domande chiave Cosa ha causato il malessere improvviso di Sinner sul campo?. Come ha gestito l'azzurro l'emergenza medica negli spogliolini?. Perché il caldo intenso ha compromesso la prestazione del numero uno?. Quali conseguenze avrà questo episodio fisico sul percorso di Sinner?.? In Breve Malessere improvviso con punteggio 5-4 nel terzo set contro Francisco Cerundolo.. Sinner ha richiesto medical time-out per nausea causata dal caldo di Parigi.. L'episodio si è verificato giovedì 28 maggio 2026 durante il secondo turno.. Recupero negli spogliatoi del Roland Garros prima del rientro in campo.. Il numero uno del mondo Jannik Sinner ha dovuto affrontare un momento di estrema fragilità fisica durante il secondo turno del Roland Garros contro Francisco Cerúndolo, giovedì 28 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner si sente male a Roland Garros: rientra dopo il medicale

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Dramma Sinner: si sente male ed esce al quinto set

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