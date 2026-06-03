Riciclo ed economia circolare | studenti brindisini vincono premio progetto Il circolo del vetro
Una classe della scuola primaria di Brindisi ha vinto il premio nel progetto “Il Circolo del Vetro”. L'iniziativa, promossa da un consorzio di recupero del vetro, mira a insegnare ai bambini i principi del riciclo e dell'economia circolare. La classe V A della scuola Bozzano ha partecipato con un progetto dedicato alla raccolta e al riutilizzo del vetro, ottenendo il riconoscimento ufficiale.
BRINDISI – La classe V A della Scuola primaria Bozzano di Brindisi ha vinto il progetto “Il Circolo del Vetro”, iniziativa educativa promossa da CoReVe, Consorzio di recupero del vetro, per avvicinare i giovani ai temi del riciclo e dell'economia circolare. I bambini della scuola brindisina hanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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