Riciclo ed economia circolare | studenti brindisini vincono premio progetto Il circolo del vetro

Notizia in breve

Una classe della scuola primaria di Brindisi ha vinto il premio nel progetto “Il Circolo del Vetro”. L'iniziativa, promossa da un consorzio di recupero del vetro, mira a insegnare ai bambini i principi del riciclo e dell'economia circolare. La classe V A della scuola Bozzano ha partecipato con un progetto dedicato alla raccolta e al riutilizzo del vetro, ottenendo il riconoscimento ufficiale.