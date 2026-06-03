Riciclo e sport 200 alunni alla Tenuta presidenziale di Castelporziano per una giornata dedicata all’ambiente

Duecento studenti delle scuole primarie italiane hanno partecipato a una giornata di attività presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano. L’evento ha combinato educazione ambientale, sport e giochi di squadra, inseriti nel progetto Riciclo di classe. La giornata è stata dedicata alla promozione della sostenibilità attraverso attività pratiche e ludiche nel contesto di un’area naturale protetta.

La Tenuta Presidenziale di Castelporziano si è trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità: 200 studenti delle scuole primarie italiane sono stati coinvolti in una giornata tra educazione ambientale, sport e gioco di squadra nell’ambito del progetto Riciclo di classe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Riciclo e sport, 200 alunni alla Tenuta presidenziale di Castelporziano per una giornata dedicata

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