Riciclo di classe Cecca | Tenuta Castelporziano luogo ideale per progetto di educazione ambientale
La tenuta presidenziale di Castelporziano sarà il luogo di un progetto di educazione ambientale dedicato alle giovani generazioni. Il progetto prevede attività di riciclo e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. La tenuta, aperta alle attività sociali, ospiterà eventi e laboratori rivolti ai giovani, con l’obiettivo di promuovere pratiche di tutela ambientale. La decisione è stata comunicata da un rappresentante dell’amministrazione.
“La tenuta presidenziale di Castelporziano è aperta alle attività sociali e in particolare alle giovani generazioni. Oggi ospitiamo circa 200 bambini per celebrare la chiusura del progetto di educazione ambientale ‘Riciclo di classe’, realizzato in collaborazione con Conai, Globe Italia e Coni. È bello ritrovarci qui a Castelporziano con le giovani generazioni e parlare con loro per spiegare l'importanza dei concetti del riciclo, dell'economia circolare, della tutela e del rispetto della casa comune”. Lo ha dichiarato Daniele Cecca, vicedirettore della tenuta presidenziale di Castelporziano, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di giovani alunni in una giornata dedicata all’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Riciclo di classe, Cecca: Tenuta Castelporziano luogo ideale per progetto di educazione ambientale
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