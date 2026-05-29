La tenuta presidenziale di Castelporziano sarà il luogo di un progetto di educazione ambientale dedicato alle giovani generazioni. Il progetto prevede attività di riciclo e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. La tenuta, aperta alle attività sociali, ospiterà eventi e laboratori rivolti ai giovani, con l’obiettivo di promuovere pratiche di tutela ambientale. La decisione è stata comunicata da un rappresentante dell’amministrazione.

“La tenuta presidenziale di Castelporziano è aperta alle attività sociali e in particolare alle giovani generazioni. Oggi ospitiamo circa 200 bambini per celebrare la chiusura del progetto di educazione ambientale ‘Riciclo di classe’, realizzato in collaborazione con Conai, Globe Italia e Coni. È bello ritrovarci qui a Castelporziano con le giovani generazioni e parlare con loro per spiegare l'importanza dei concetti del riciclo, dell'economia circolare, della tutela e del rispetto della casa comune”. Lo ha dichiarato Daniele Cecca, vicedirettore della tenuta presidenziale di Castelporziano, a margine dell’evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe’ che ha visto la partecipazione di giovani alunni in una giornata dedicata all’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Riciclo di classe, Cecca: “Tenuta Castelporziano luogo ideale per progetto di educazione ambientale”

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Riciclo di classe, Cecca: Tenuta Castelporziano luogo ideale per progetto di educazione ambientale

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