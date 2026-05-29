Duecento studenti delle scuole primarie italiane hanno partecipato a una giornata dedicata all’educazione ambientale presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano. L’evento ha incluso attività di riciclo, sostenibilità e sport, con il coinvolgimento diretto dei giovani in giochi di squadra e pratiche di tutela ambientale. La giornata è stata organizzata per promuovere la sensibilità verso temi ecologici attraverso attività pratiche e sportive all’aperto.

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - Tenuta Presidenziale di Castelporziano trasformata in un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità: 200 studenti delle scuole primarie italiane sono stati coinvolti oggi in una giornata tra educazione ambientale, sport e gioco di squadra. Un'iniziativa promossa da Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con Globe Italia, con la partecipazione del Coni e l'ospitalità del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. In un luogo simbolo della tutela della biodiversità e della relazione tra uomo e natura, i ragazzi hanno vissuto un'esperienza immersiva fatta di dialogo, gioco, attività esperienziali e scoperta dei materiali, mettendo in relazione i valori dello sport con quelli del riciclo e dell'economia circolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, riciclo e sport a Castelporziano: 200 studenti alla Tenuta Presidenziale

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