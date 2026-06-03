Il cavaliere tedesco Richard Vogel ha vinto il Master Fratelli d’Inzeo, un premio speciale assegnato per i risultati raggiunti nel settore equestre. La competizione ha premiato il suo rendimento eccezionale nel corso della stagione. La vittoria è stata annunciata durante l’evento, che si svolge annualmente per riconoscere le prestazioni di rilievo nel mondo dell’equitazione. La premiazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti e addetti ai lavori del settore.

Cosa: Vittoria del prestigioso premio speciale Master fratelli d’Inzeo assegnato al cavaliere tedesco Richard Vogel per i suoi risultati eccezionali.. Dove e Quando: Roma, nell’ambito del concorso ippico CSIO a Piazza di Siena, domenica 31 maggio 2026.. Perché: Per onorare la memoria dei due leggendari campioni azzurri nel centenario del concorso romano, celebrando il cavaliere con il miglior punteggio complessivo del weekend.. Roma, con la sua bellezza senza tempo e il suo fascino eterno, si conferma ancora una volta la capitale indiscussa dei grandi sport equestri internazionali. Nella magnifica e verdeggiante cornice di Villa Borghese, il celebre ovale di Piazza di Siena ha ospitato un’edizione memorabile dello CSIO. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Richard Vogel vince il Master Fratelli d’Inzeo

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