Vince due volte alla lotteria a distanza di sette anni | il fortunato è l'ex parrucchiere gallese Richard Davies

Un ex parrucchiere gallese ha ottenuto due vincite milionarie alla lotteria in un arco di sette anni. La prima vittoria è avvenuta sette anni fa, seguita da un secondo successo molto più recente. L’uomo ha dichiarato di avere difficoltà a credere che sia successo davvero. La sua storia ha attirato l’attenzione di molti, considerando la rarità di due vittorie di questo tipo per una stessa persona.

L'ex parrucchiere gallese Richard Davies ha vinto per ben due volte milioni alla lotteria a distanza di sette anni: "Faccio fatica a credere che sia successo davvero".🔗 Leggi su Fanpage.it

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