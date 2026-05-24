Richard Sterne ha vinto il Soudal Open al Rinkven International Golf Club di Anversa, interrompendo una striscia di 13 anni senza vittorie sul circuito europeo. La gara si è conclusa con Sterne che ha superato gli avversari grazie a una prestazione finale solida. Un'altra buona prova è arrivata da un giocatore che ha recuperato posizioni nel corso della competizione, chiudendo con un buon risultato. La competizione ha visto anche altri partecipanti migliorare la propria performance rispetto ai turni precedenti.

Copo di scena finale al Soudal Open di scena al Rinkven International Golf Club di Anversa. A vincere il torneo è Richard Sterne, sudafricano che da 13 anni non trionfava sul tour europeo, che nel frattempo è diventato DP World Tour. L’ex numero 29 del mondo, che iniziò a vincere sul circuito continentale nel 2004, rivive così un giorno di gloria a 44 anni. E chissà se in qualche modo riuscirà a farlo sapere al grande Gary Player, che ha superato i novant’anni e cui è legato da una conoscenza abbastanza lunga. Per Sterne score finale di -18 (64 68 68 66) e -5 di giornata, ma va raccontato come si è arrivati al suo decisivo eagle alla buca 17. Fino a sostanzialmente due terzi dell’ultimo giro era venuto in mente a nessuno che ci potesse essere un vincitore diverso da Zander Lombard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Richard Sterne sorprende tutti e vince il Soudal Open. De Leo rimonta e chiude benissimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Golf: Guido Migliozzi secondo al Turkish Open. Vince Lindberg, bene De Leo e ManasseroDurante il Turkish Airlines Open di Antalya, Mikael Lindberg ha conquistato la prima vittoria nel circuito DP World Tour, riportando la Svezia in...

Golf, tanti italiani al via in Belgio per il Soudal OpenIn Belgio si svolge il Soudal Open, torneo inserito nel circuito del DP World Tour, che rappresenta una delle tappe principali del golf europeo.