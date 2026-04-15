Pericoloso latitante ricercato da 10 anni arrestato ai Lidi | in casa un arsenale da rapina

Dopo dieci anni di latitanza tra Italia e Slovenia, un uomo è stato arrestato ai Lidi ferraresi. L'operazione è avvenuta lunedì 13, quando i carabinieri di Comacchio e Porto Garibaldi hanno fermato due cittadini dell’est Europa. Durante le perquisizioni in casa di uno dei fermati sono stati trovati un arsenale e strumenti utilizzati per rapine. La polizia ha confermato il sequestro di armi e materiali sospetti.

Dieci anni di latitanza tra Italia e Slovenia conclusi ai Lidi ferraresi. Nella serata di lunedì 13, i carabinieri di Comacchio e di Porto Garibaldi, hanno portato a termine un’importante operazione di polizia che ha consentito l'arresto di due cittadini originari dell’est Europa con numerosi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Latitante ricercato da 13 anni arrestato all’aeroporto di Rimini: “E’ un omicida” 32enne latitante ricercato per rapina e atti persecutori arrestato a Brescia, disposta l'espulsioneUn arresto e di un ordine di espulsione: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Brescia dove un cittadino moldavo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ecco chi sono i tre latitanti più pericolosi d’Italia ancora ricercati; Arrestato il boss latitante Mazzarella a Vietri, la Premier Meloni: Lo Stato c’è e non arretra; Colpo alla camorra: il boss più pericoloso arrestato all'alba in un resort di lusso; Meloni parla di camorra e dell'arresto di Mazzarella: Colpo importante. Latitante ricercato da 13 anni arrestato all’aeroporto di Rimini: E’ un omicidaRimini, 18 febbraio 2026 – Era ricercato da 13 anni. La sua fuga è finita ieri pomeriggio all’aeroporto Fellini di Rimini, quando la polizia lo ha braccato appena sceso dall’aereo che proveniva ... ilrestodelcarlino.it Arrestato a Milano ricercato internazionale per maxi truffe ATM negli USAMilano, arrestato ricercato internazionale per truffe ATM negli USA: operazione della Polizia e avvio dell’estradizione ... lamilano.it Lo Squadrone Eliportato determinante nella cattura del quarto latitante più pericoloso d'Italia. L'uomo tradito dal desiderio di festeggiare la Pasqua in famiglia - facebook.com facebook Presidente Meloni, oh presidente, ma veramente lei ci crede tutti stupidi Ma proprio tutti Quando insieme a salvini comunica sui social l'arresto del pericoloso latitante roberto mazzarella e fa i complimenti SOLO al Nucleo Investigativo e alla Direzione Distret x.com