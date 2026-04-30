Catturato in Spagna latitante italiano | era ricercato dal 2022 e deve scontare 9 anni pena

Un uomo di 60 anni, originario di Taranto, è stato arrestato a Madrid, in Spagna, dopo essere stato latitante dal 2022. È stato trovato e fermato dalle forze dell'ordine spagnole e si trova ora in custodia. L’uomo deve scontare una pena residua di 9 anni e 4 mesi di carcere. La cattura si è svolta senza incidenti e la sua posizione era sconosciuta da circa un anno.

(Adnkronos) – Deve scontare un residuo di pena di 9 anni e 4 mesi di detenzione il latitante tarantino di 60 anni catturato a Madrid in Spagna. Era irreperibile dal 2022. L'uomo, nei confronti del quale è stato notificato un mandato di arresto europeo, in virtù di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, è stato individuato al termine di un'indagine svolta dalla Squadra Mobile del capoluogo jonico, coordinata dalla sezione distaccata di Taranto della Procura Generale di Lecce. La pena è un residuo di una condanna complessiva di 13 anni e 9 mesi, comminata per estorsione aggravata, incendio, danneggiamento seguito da incendio, atti persecutori, truffa e furto aggravati, commessi a Taranto tra il 2015 e il 2017.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Arrestato in Spagna a Alicante il broker latitante del narcotraffico internazionale, quanti anni deve scontareÈ stato arrestato e riportato in Italia un uomo di 45 anni, latitante dal dicembre 2024, ritenuto broker di narcotraffico internazionale. Ricercato da quasi 3 anni, viene arrestato in Germania: ora un 48enne deve scontare la sua pena per reati di drogaL’uomo faceva parte di un sodalizio criminale composto da altri due connazionali, specializzato nella commissione di reati legati allo spaccio di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Latitante tarantino arrestato a Madrid: condanna per estorsione e incendi; La fuga del latitante finisce in aeroporto: trafficante di eroina catturato in Grecia; Auto finisce fuori strada tra Alberobello e Monopoli: tre giovani in codice rosso; Latitante da tre anni, catturato a Giugliano il narcos Vincenzo Nettuno. Catturato in Spagna latitante italiano: era ricercato dal 2022 e deve scontare 9 anni penaArrestato a Madrid un latitante italiano di 60 anni, ricercato dal 2022. Deve scontare oltre 9 anni di carcere per estorsione e altri gravi reati. adnkronos.com Latitante di Taranto arrestato dalla Polizia a Madrid, deve scontare 9 anni e 4 mesiLa Polizia di Stato ha tratto in arresto in Spagna, a Madrid, un latitante di 60 anni tarantino, irreperibile dal 2022 ... italpress.com 50 CANALE. . Viareggio : Catturato dalla Polizia corriere della droga - facebook.com facebook Avete già catturato l'Axolotl Puntinato Condividete la vostra ultima cattura nei commenti! #Fallout76 #WastelandPhotoMode di ash_lemonjello x.com