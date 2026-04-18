Nella vicenda legata alla strage di Crans-Montana, sono state iscritte nel registro degli indagati altre quattro persone. Si tratta di individui coinvolti nelle indagini riguardanti il rogo dell’aereo Constellation. L’aggiornamento porta a un incremento delle responsabilità istituzionali contestate nell’ambito del procedimento giudiziario in corso. La procura ha formalizzato le accuse nei confronti dei nuovi indagati, ampliando così il quadro dell’inchiesta.

Con l’iscrizione nel registro degli indagati di altre quattro persone si aggravano le responsabilità istituzionali nell’inchiesta sul rogo del Constellation. La Procura del Cantone del Vallese sta infatti allargando il cerchio delle indagini, coinvolgendo sempre più pesantemente non solo il Comune di Crans-Montana ma anche i vertici politici della vecchia amministrazione di Chermignon, in carica fino al 2017, prima della fusione tra le due comunità. Gli inquirenti sentiranno, dall’11 maggio al 3 giugno, Patrick Clivaz, braccio destro del sindaco Nicolas Féraud, attuale consigliere di Crans-Montana con la delega al servizio di sicurezza, Jean-Claude Savoy e Jérémie Rey, rispettivamente ultimo sindaco ed ex consigliere comunale con delega all’edilizia di Chermignon.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage di Crans-Montana. Altri quattro indagati

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