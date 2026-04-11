A Crans-Montana è stata istituita una borsa di studio dedicata a Riccardo Minghetti. L’annuncio sarà fatto durante il congresso regionale della Uil Scuola Lazio, previsto per lunedì prossimo. La cerimonia si terrà in quella occasione, con la presentazione ufficiale del nuovo riconoscimento. La borsa di studio sarà assegnata in future edizioni, con l’obiettivo di ricordare la figura di Minghetti nel settore dell’istruzione.

Riccardo Minghetti aveva 16 anni quandoha perso la vita nella strage di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un violento incendio ha ridotto in cenere il locale Le Constellation, sancendo la morte di 41 giovani. Frequentava Liceo Stanislao Cannizzaro di Roma, e per onorare la memoria del 16enneè stata creata l’istituzione e la consegna di una borsa di studio dedicata a suo nome, che sarà annunciata nel corso del congresso regionale della Uil Scuola Lazio in programma lunedì prossimo. L’obbiettivo di questo tipo d’intervento non è solo commemorativo, mamira a mantenere vivo il dibattito sulla sicurezza e sul valore della vita, offrendo al contempo un supporto reale alle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Crans-Montana, istituita una borsa di studio in onore di Riccardo Minghetti

Emanuele Galeppini, una borsa di studio intitolata alla giovane vittima di Crans MontanaUna borsa di studio in memoria di Emanuele Galeppini, giovane vittima genovese della strage di Crans Montana.

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