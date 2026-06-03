Riccardo Chailly Teatro alla Scala | Porteremo un programma nuovo fresco e propositivo vogliamo ispirare e incuriosire

Notizia in breve

Riccardo Chailly, direttore principale della Filarmonica della Scala, ha annunciato che il prossimo programma musicale sarà nuovo, con un approccio fresco e propositivo. Ha dichiarato che l’obiettivo è ispirare e incuriosire il pubblico con un repertorio differente dal passato. La presentazione del programma avverrà nei prossimi mesi, senza specificare date o dettagli sui brani scelti. La direzione musicale intende proporre un’offerta diversa rispetto alle stagioni precedenti.