Riccardo Chailly Teatro alla Scala | Porteremo un programma nuovo fresco e propositivo vogliamo ispirare e incuriosire
Riccardo Chailly, direttore principale della Filarmonica della Scala, ha annunciato che il prossimo programma musicale sarà nuovo, con un approccio fresco e propositivo. Ha dichiarato che l’obiettivo è ispirare e incuriosire il pubblico con un repertorio differente dal passato. La presentazione del programma avverrà nei prossimi mesi, senza specificare date o dettagli sui brani scelti. La direzione musicale intende proporre un’offerta diversa rispetto alle stagioni precedenti.
Riccardo Chailly, direttore principale della Filarmonica della Scala, è stato intervistato da Il Giornale d'Italia in occasione della presentazione del Concerto per Milano, tenutasi alla Terrazza Martini. Nell'intervista ha parlato della collaborazione con il pianista Hayato Sumino di quest'anno. Qual è l'importanza di un evento del genere per la città di Milano? Portare la Filarmonica con un programma nuovo, fresco e propositivo significa staccarsi dall'immagine esclusivamente sinfonica che giustamente identifica la nostra Orchestra tra le più importanti al mondo per il grande repertorio. Qui invece andiamo oltre: allarghiamo gli orizzonti con un'orchestra molto flessibile che si unisce a grandi solisti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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