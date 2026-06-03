Riaprire le scuole in anticipo potrebbe portare a una fuga di turisti a settembre, secondo un’albergatrice. La proposta riguarda solo alcune scuole e non prevede lezioni, ma si concentra su specifici istituti. La decisione, ancora da definire, rischia di influenzare il flusso turistico nel periodo di fine estate. Non sono stati indicati dettagli su quali scuole sarebbero interessate e come potrebbe variare il turismo.

Non saranno lezioni. Non coinvolgeranno tutte le scuole. Ma secondo Loretta Scaroni, albergatrice a Torre Pedrera ed ex assessore all’economia di Bellaria, il progetto della Regione di aprire in via sperimentali le scuole elementari dal 31 agosto manda comunque un segnale pesante: "La stagione così è finita. E per una Riviera che vuole allungare l’estate è una contraddizione". Perché quel riento al 31 agosto fa discutere? "Perché le famiglie programmano le vacanze guardando il calendario scolastico. A giugno lo vediamo ogni anno: il vero aumento delle presenze arriva dopo la fine della scuola. A settembre rischia di succedere l’opposto". Quanto pesa l’ultima settimana d’agosto? "Moltissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Riaprire le scuole in anticipo farà scappare i turisti a settembre"

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Quella volta che a 16 ANNI ho provato a SCAPPARE da SCUOLA

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