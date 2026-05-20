In Emilia-Romagna le scuole primarie riaprono in anticipo | dal 31 agosto attività e servizi per le famiglie

In Emilia-Romagna le scuole primarie riapriranno il 31 agosto, due settimane prima rispetto alla data ufficiale di inizio dell’anno scolastico prevista per il 15 settembre. Questa decisione permette alle famiglie di accogliere gli studenti con un anticipo rispetto al calendario tradizionale. Le scuole avranno quindi la possibilità di avviare attività e servizi dedicati ai bambini e alle famiglie già a partire dalla fine di agosto. La riapertura anticipata coinvolge tutte le strutture di scuola primaria nella regione.

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In Emilia-Romagna le scuole primarie potranno riaprire già dal 31 agosto, due settimane prima dell’avvio ufficiale dell’anno scolastico fissato al 15 settembre. Non si tratterà però di lezioni tradizionali, ma di un sistema di attività extrascolastiche organizzate dai Comuni con il sostegno economico della Regione, che ha stanziato 3 milioni di euro per avviare la sperimentazione. L’obiettivo dichiarato è offrire alle famiglie un servizio aggiuntivo nei primi giorni di settembre attraverso laboratori, attività sportive, musica, creatività, giochi e supporto educativo all’interno degli edifici scolastici. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, che spiega come il progetto sia nato dopo un confronto diretto con i territori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Emilia-Romagna le scuole primarie riaprono in anticipo: dal 31 agosto attività e servizi per le famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Regione che RUBA territori a un'altra Regione Sullo stesso argomento Scuole aperte dal 31 agosto: l'Emilia Romagna lancia la sperimentazione per le primarieUna rivoluzione che mette al centro il diritto all’educazione e il benessere delle famiglie, immaginando una scuola più vicina ai bisogni reali delle... In Emilia-Romagna le scuole primarie aprono già dal 31 agosto: parte la sperimentazioneUna rivoluzione che mette al centro il diritto all’educazione e il benessere delle famiglie, immaginando una scuola più vicina ai bisogni reali delle... Scuole aperte in estate, in Emilia Romagna primarie iniziano il 31 agosto: al via la sperimentazione x.com Scuole aperte in estate, la svolta in Emilia Romagna per aiutare le famiglie: in classe già il 31 agosto, come funzionaIn quarantadue Comuni dell’Emilia-Romagna prende il via una sperimentazione che punta a rivoluzionare la scuola. Dal 31 agosto al 14 settembre le strutture scolastiche resteranno aperte e ... leggo.it La scuola apre a fine agosto in Emilia-Romagna (ma non per tutti)La prima campanella suona il 15 settembre 2026, apertura anticipata dal 31 agosto al 14 settembre riservata alle elementari di 42 Comuni. L’assessora Isabella Conti: Un aiuto per chi lavora ... ilrestodelcarlino.it