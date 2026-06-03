Riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

Da monzatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ufficio postale di piazza Garibaldi a Sovico ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. La chiusura temporanea è durata fino a pochi giorni fa. Ora, l’edificio è stato riaperto al pubblico e offre tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione, gestiti in collaborazione con Polis. La riapertura è stata comunicata attraverso un avviso pubblico, senza indicazioni di eventuali modifiche orarie o servizi disponibili.

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Riapre al pubblico l’ufficio postale di piazza Garibaldi a Sovico, chiuso a suo tempo per i lavori di ristrutturazione per permettere, con Polis, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.I lavoriL'ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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