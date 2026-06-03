Riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

Notizia in breve

L’ufficio postale di piazza Garibaldi a Sovico ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. La chiusura temporanea è durata fino a pochi giorni fa. Ora, l’edificio è stato riaperto al pubblico e offre tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione, gestiti in collaborazione con Polis. La riapertura è stata comunicata attraverso un avviso pubblico, senza indicazioni di eventuali modifiche orarie o servizi disponibili.