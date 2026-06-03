Riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione
L’ufficio postale di piazza Garibaldi a Sovico ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione. La chiusura temporanea è durata fino a pochi giorni fa. Ora, l’edificio è stato riaperto al pubblico e offre tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione, gestiti in collaborazione con Polis. La riapertura è stata comunicata attraverso un avviso pubblico, senza indicazioni di eventuali modifiche orarie o servizi disponibili.
Riapre al pubblico l’ufficio postale di piazza Garibaldi a Sovico, chiuso a suo tempo per i lavori di ristrutturazione per permettere, con Polis, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.I lavoriL'ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala che accoglie i clienti è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Riapre lufficio postale Giavera: nuovi servizi e passaporto allo sportello @valdotv
Notizie e thread social correlati
Riapre in veste "Polis" dopo i lavori l'ufficio postale di Civitella CasanovaL'ufficio postale di Civitella Casanova ha riaperto dopo i lavori, ora funzionante con i servizi Polis.
Progetto Polis: l'ufficio postale di Trentinara riapre al pubblico dopo i lavoriL’ufficio postale di Trentinara ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione.
Temi più discussi: Riapre in versione 'Polis' l'ufficio postale di Chianni; Borno: riapre l’ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione; Riapre in veste Polis dopo i lavori l'ufficio postale di Civitella Casanova; Riapre l’ufficio postale di Allumiere: la sede diventa Polis.
Riccia, riapre l’Ufficio Postale nella versione Polis x.com
Lauropoli, dal 19 giugno riapre l’Ufficio Postale Comunicazione ufficiale di Poste Italiane Il Comune di Cassano All’Ionio informa la cittadinanza che, secondo quanto comunicato ufficialmente da Poste Italiane, l’Ufficio Postale di Lauropoli riaprirà al pubbli facebook
Celle, riapre l’ufficio postale: spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e nuovi servizi della pubblica amministrazioneCelle, riapre l’ufficio postale: spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e nuovi servizi della pubblica amministrazione ... msn.com
Pantigliate, riapre l’ufficio postale in versione Polis: arrivano anche passaporti e servizi InpsConclusi gli interventi di ristrutturazione nella sede cittadina: nuovi spazi, sportelli più accessibili e servizi della Pubblica amministrazione direttamente allo sportello ... 7giorni.info