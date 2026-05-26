Progetto Polis | l' ufficio postale di Trentinara riapre al pubblico dopo i lavori

Notizia in breve

L’ufficio postale di Trentinara ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. La riapertura segue il completamento degli interventi di aggiornamento secondo le specifiche del progetto Polis. La struttura era rimasta chiusa per alcuni mesi durante i lavori. Ora è di nuovo accessibile agli utenti, che potranno usufruire dei servizi postali come prima. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo a modifiche o variazioni negli orari di apertura.