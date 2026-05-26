Progetto Polis | l' ufficio postale di Trentinara riapre al pubblico dopo i lavori
L’ufficio postale di Trentinara ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. La riapertura segue il completamento degli interventi di aggiornamento secondo le specifiche del progetto Polis. La struttura era rimasta chiusa per alcuni mesi durante i lavori. Ora è di nuovo accessibile agli utenti, che potranno usufruire dei servizi postali come prima. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo a modifiche o variazioni negli orari di apertura.
Riapre al pubblico, l'ufficio postale di Trentinara, dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Europa, 54, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Ufficio postale di Paduli riapre al pubblico dopo i lavori con il progetto PolisL'ufficio postale di Paduli ha riaperto al pubblico dopo aver concluso i lavori di ristrutturazione finanziati dal progetto Polis.
Dopo i lavori Polis riapre al pubblico l'ufficio postale di Sant'Eufemia d'AspromonteDopo un periodo di chiusura, l’ufficio postale di Sant’Eufemia d’Aspromonte riapre al pubblico mercoledì 13 maggio.
Temi più discussi: Progetto Polis: l'ufficio postale di Querceta abilitato al rilascio del passaporto. Riapre la sede di Camporgiano; POSTE ITALIANE: AL VIA I LAVORI DEL PROGETTO POLIS NELL’UFFICIO POSTALE DI AURISINA; Palermo, a San Cipirello il nuovo ufficio postale con i servizi digitali di Polis; Labico, passaporti e certificati all'ufficio Postale, al via il Progetto Polis.
AVVISO IMPORTANTE ALLA CITTADINANZA – Ufficio Postale Si informa che, per consentire il completamento dei lavori del progetto Polis, l’Ufficio Postale di Fagnano Castello (attualmente ospitato nel container in piazzale San Giovanni Bosco) subirà le se facebook
Riaperto dopo quasi un anno l'ufficio postale a San Giacomo degli Schiavoni. La struttura, danneggiata a luglio dello scorso anno, è stata dotata di nuovi servizi nell'ambito del progetto Polis #IoSeguoTgr x.com
Il Partito Democratico del Colorado censura il governatore Jared Polis dopo che ha commutato la pena di Tina Peters reddit
Buttrio, dal 28 maggio lavori all’ufficio postale con il progetto PolisInterventi da giovedì 28 maggio nella sede di Buttrio. Durante i lavori operazioni e raccomandate all’ufficio di Cussignacco, a Udine. nordest24.it
Carlantino (FG), riapre l’ufficio postale senza barriere architettonicheCarlantino (FG), riapre l’ufficio postale dopo i lavori di riqualificazione. Dal 23 maggio la sede è accessibile anche alle persone con disabilità. Intervento nell’ambito del progetto Polis di Poste I ... trmtv.it