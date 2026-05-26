Progetto Polis | l' ufficio postale di Trentinara riapre al pubblico dopo i lavori

Da salernotoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ufficio postale di Trentinara ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. La riapertura segue il completamento degli interventi di aggiornamento secondo le specifiche del progetto Polis. La struttura era rimasta chiusa per alcuni mesi durante i lavori. Ora è di nuovo accessibile agli utenti, che potranno usufruire dei servizi postali come prima. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo a modifiche o variazioni negli orari di apertura.

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Riapre al pubblico, l'ufficio postale di Trentinara, dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Europa, 54, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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